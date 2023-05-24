Вирусолог оценил риск возникновения более опасного штамма COVID-19 Вирусолог Чумаков: ожидать появления более опасного штамма COVID-19 не стоит

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Ожидать появления более опасного штамма COVID-19 не стоит, поскольку логика вирусов такова, что при эволюции они становятся менее патогенными, считает доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Михаил Чумаков. Комментируя в беседе с «Радио 1» заявление главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса о возможном возникновении еще более смертоносного штамма коронавируса, он подчеркнул, что чиновник решил перестраховаться.

Это заявление чиновника, которое явно перестраховочное. <...> Логика вирусов такова, что они становятся менее патогенными при эволюции, а не наоборот, — отметил ученый.

По мнению Чумакова, слова главы ВОЗ не выдерживают никакой научной критики и имеют одну единственную цель — снять с себя ответственность. Как пояснил вирусолог, до сих пор так никто и не выявил естественную природу возникновения коронавируса, поэтому пока наиболее вероятная версия его появления — искусственное создание. В связи с этим, если и появится какой-то более агрессивный штамм, то это «будет говорить о том, что кто-то создал искусственный вариант», добавил специалист.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее сообщил, что примерно через две-три недели в России может начаться новая волна коронавирусной инфекции, которая придет в страну из Китая. По его словам, у россиян уже есть перекрестный иммунитет, который защитит от тяжелого течения заболевания.