Почти по всей России проснулись вредоносные клещи Глава Роспотребнадзора рассказала о начале «клещевого сезона»

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К настоящему моменту клещи проснулись почти по всей России, заявила в интервью каналу НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, клещи способны переносить до 10 разных вирусов и передавать их людям.

По сезону сегодня риски, связанные с клещами. Клещи несут около 10, семь точно абсолютно самых разных вирусов, могут переносить и передавать человеку. Клещи проснулись почти везде в России, — сказала руководитель ведомства.

Она подчеркнула, что клещи кусают и животных. Также Попова отметила, что в этот период козье молоко лучше кипятить, поскольку через него в сыром виде может передаваться клещевой вирусный энцефалит. При этом наиболее эффективным способом защиты от этой болезни остается вакцинация, дефицита вакцин от энцефалита на сегодняшний день нет.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии Крымского федерального университета Борис Синицын заявил, что клещи являются переносчиками опасных для человека инфекций, в том числе болезни Лайма и энцефалита. Он рассказал, что последствием укуса зараженного паразита может стать лихорадочный период, который длится от 8 до 11 дней, в зависимости от вида заболевания. Специалист отметил, что вариантов энцефалита существует два — восточный и западный.

По словам Синицына, при невозможности отправиться в больницу, необходимо самостоятельно извлечь клеща вместе с головкой. После этого нужно обработать место укуса йодом, а паразита отдать на исследование.