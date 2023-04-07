Россиянам рассказали, как определить укус клеща Иммунолог Крючков назвал повышение температуры одним из признаков укуса клеща

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Определить, что человека укусил клещ, можно по сильному повышению температуры и общему недомоганию, рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков. Иммунолог объяснил Lenta.ru, что следить за состоянием необходимо, если есть подозрение о возможном контакте с членистоногими.

Если вы знаете, что вас укусил клещ или потенциально мог укусить, необходимо следить за состоянием. Наиболее характерными реакциями являются общее недомогание и сильное повышение температуры. Если через какое-то непродолжительное время у вас появились такие проявления, то нужно обратиться к врачу, — порекомендовал врач.

По словам иммунолога, основная опасность укуса заключается в возможном заражении инфекциями, в том числе болезнью Лайма и клещевым энцефалитом. Врач предупредил, что защититься от членистоногих достаточно трудно, поэтому после прогулок на природе необходимо проверять, нет ли клещей, которые остались на коже, или следов от укуса. В первом случае следует аккуратно удалить впившегося в кожу членистоногого. Крючков отметил, что необходимо обязательно обратиться за помощью в больницу, а клеща сдать на анализ в лабораторию, чтобы установить, является ли он зараженным.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее рассказал, что пик заболеваемости клещевым энцефалитом приходится на весну-лето — май, июнь, июль. По его словам, переносчиками заболевания являются иксодовые клещи.