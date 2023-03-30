Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости энцефалитом Вирусолог Альтштейн: пик заболеваемости клещевым энцефалитом в России придется на май, июнь и июль

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Пик заболеваемости клещевым энцефалитом приходится на весну-лето — май, июнь, июль, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, опасное заболевание переносят иксодовые клещи.

Иксодовые клещи переносят и энцефалит, и боррелиозные спирохеты. Их несколько видов, но они все опасны. Пик заболеваемости клещевым энцефалитом приходится на весну-лето — май, июнь, июль. Главное вирусное заболевание, передаваемое клещом, — клещевой энцефалит. Кроме того, они вызывают бактериальное заболевание, вызываемое спирохетой из рода боррелии, — подчеркнул Альтштейн.

Ученый добавил, что не все 100% клещей переносят инфекцию, но после каждого визита на природу необходимо себя осмотреть, а в случае появления симптомов энцефалита или боррелиоза обратиться к врачу. Альтштейн отметил, что вакцинироваться от клещевого энцефалита необходимо людям, часто бывающим в лесу, например охотникам.

Ранее Альтштейн рассказал NEWS.ru: чтобы не подцепить энцефалитного клеща, необходимо отказаться от ношения открытой обуви в лесу. Он отметил, что нужно надевать высокие носки или ботинки. Так клещ не сможет впиться в кожу.