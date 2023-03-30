Вирусолог рассказал, кто должен вакцинироваться от клещевого энцефалита Вирусолог Альтштейн: вакцина от клещевого энцефалита нужна людям, часто бывающим на природе

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Вакцинироваться от клещевого энцефалита необходимо людям, часто бывающим на природе, в лесу, например охотникам, собирающимся отправиться в тайгу, рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эксперт добавил, что прививка «не особо нужна» жителям городов.

Вакцинироваться от клещевого энцефалита необходимо людям, часто бывающим на природе, в лесу, например охотникам, собирающимся пойти в тайгу. Думаю, что большинство из них и так уже вакцинированы. Жителям городов прививка не особо нужна. Вакцина в России есть, производится тоже у нас, препарат хороший, — подчеркнул Альтштейн.

Ранее Альштейн отметил, что главными симптомами клещевого энцефалита являются высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль. Он добавил, что боррелиоз, также распространяемый данными насекомыми, проявляется красным пятном вокруг укуса и сыпью.

Ученый отметил, что если после отдыха на природе у человека поднялась температура и появилось чувство онемения в конечностях, необходимо обратиться к врачу.

По его словам, для того чтобы не подцепить энцефалитного клеща, необходимо отказаться от ношения открытой обуви в лесу. Он отметил, что можно носить высокие носки или ботинки. Так, подчеркивает Альтштейн, клещ не сможет впиться в кожу.