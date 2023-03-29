Россиянам объяснили, как не заболеть клещевым энцефалитом и боррелиозом Альтштейн: чтобы не подцепить клеща стоит не носить открытую обувь в лессу

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Для того, чтобы не подцепить энцефалитного клеща необходимо отказаться от ношения открытой обуви в лесу, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он отметил, что можно носить высокие носки или ботинки. Так, подчеркивает Альштейн, клещ не сможет впиться в кожу.

Весной появляется свежая трава, кустики начнут зеленеть. Если вы ходите в легкой одежде, открытой, ходите на охоту, просто в лес — вы можете легко подцепить клеща и, с высокой долей вероятности, заразиться энцефалитом или боррелиозом. Не надевайте в таких случаях открытую обувь, лучше ботинки, носки должны быть высокие, никаких шорт, открытых рукавов и т.д. Осматривайте себя, клещ не сразу впивается. Его можно вовремя увидеть и сбросить. И даже если впился, то результаты укуса ослабит быстрое удаление, — сказал эксперт.

Эпидемиолог отмечал, что главными симптомами клещевого энцефалита являются высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль. Он добавил, что боррелиоз, также распространяемый данными насекомыми, проявляется красным пятном вокруг укуса и сыпью.

Ученый отметил, что если после отдыха на природе у человека поднялась температура и появилось чувство онемения в конечностях, необходимо обратиться к врачу.