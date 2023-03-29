Названы главные симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза Вирусолог Альтштейн: главными симптомами клещевого энцефалита являются слабость в конечностях и головная боль

Фото: Shutterstock

Главными симптомами клещевого энцефалита являются высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эксперт добавил, что боррелиоз, также распространяемый данными насекомыми, проявляется красным пятном вокруг укуса и сыпью.

Боррелиоз проявляется повышением температуры и характерным симптомом: там, где клещ укусил, образуется красное кольцо, может сыпь, через длительное время начинаются проблемы с суставами, неврологические осложнения, — подчеркнул Альтштейн.

Ученый отметил, что если после отдыха на природе у человека поднялась температура и появилось чувство онемения в конечностях, необходимо обратиться к врачу.

От клещевого энцефалита специфических средств нет, лечение симптоматическое. Болезнь Лайма, или боррелиоз, лечат антибиотиками, его бактерии — спирохету из рода боррелии — трудно выделить. Очень неприятный недуг. Если клеща уже нет, диагноз ставится по антителам, их можно обнаружить, — рассказал Альтштейн.

Ранее Альтштейн рассказал NEWS.ru, что клещевой энцефалит в большей степени угрожает жителям Урала, Восточной и Западной Сибири и Дальнего Востока. Эксперт отметил, что опасному заболеванию в меньшей степени подвержены регионы европейской части России.