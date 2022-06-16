Врачи обнаружили опасную мутацию, от которой страдают миллионы россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты российской медицинской компании Genotek обнаружили необычную мутацию у россиян, которая повышает риск осложнений при укусе инфицированным клещом. У каждого шестого жителя страны может проявиться болезнь Лайма, рассказывают «Известия».

В исследовании приняли участие более 50 тысяч клиентов компании Genotek, которые проживают в разных регионах России. У 16% из них была обнаружена мутация в гене HLA-DQB1, которая и способна ускорить распространение инфекции при укусе клещом.

Также ученые анонсировали появление специального теста, благодаря которому россияне смогут узнать, имеет ли их организм предрасположенность к повышенному инфицированию от укуса.

Уже скоро клиенты компании смогут узнать, имеются ли у них мутация в гене, влияющая на повышенные шансы инфицирования клещевым боррелиозом, или же они отсутствует, — рассказал представитель компании Genotek Александр Ракитько.

Продолжительность ранней стадии болезни Лайма составляет от 3 до 40 дней. В течение этого времени у человека могут возникать головные боли, головокружения и местные почесывания. Если вовремя не оказать медицинскую помощь человеку, страдающему от боррелиоза, он может развиться и поразить нервную систему, в результате чего больной может стать инвалидом.

Ранее врач-инфекционист Ирина Давыдова рассказала, что клещи являются возбудителем опасной инфекции — клещевого энцефалита, которая чревата угрожающими жизни осложнениями, такими как отёк головного мозга и паралич дыхательной мускулатуры. По словам эксперта, опасность в том, что даже при кратковременном присасывании насекомого человек может заразиться. Инфекционист добавила, что признаки клещевого энцефалита проявляются через одну-две недели после укуса