Боня впервые рассказала о страшном диагнозе отца своей дочери

https://static.news.ru/photo/f42ed1bc-b4a8-11ea-90da-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/victoriabonya

Сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит два года боролся с тяжёлой болезнью. Врачи не могли поставить ему точный диагноз, в связи с этим мужчине пришлось заниматься самолечением, а также прибегнуть к нетрадиционной медицине. Об этом рассказала его бывшая возлюбленная Виктория Боня.

Ни один доктор не мог поставить ему правильный диагноз. Он облетел всех врачей. Он медленно увядал и был на волосок от того, чтобы вообще не выздороветь. Он очень сильно похудел, ушёл из всех социальных сетей. На это было страшно смотреть, — призналась телеведущая в своём Instagram.

У предпринимателя оказалась болезнь Лайма. Смерфит до конца не поправился, поэтому соблюдает специальную диету. Звёзды решили поделиться со своими поклонниками этой новостью, так как самая тяжёлая часть борьбы уже позади.

В свою очередь Смерфит написал большой пост о том, как он начал болеть. Он подтвердил, что сам нашёл болезнь и лекарство. При этом молодой человек призвал своих подписчиков не доверять шарлатанам.

Боня сейчас живёт в Монако у своего бывшего гражданского супруга Алекса Смерфита. Девушке и своей дочке Анджелине миллионер выделил отдельный дом в своём имении.

Болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, передающееся клещами. Бактерии, которые попали в организм из-за укуса, начинают активно размножаться. Через некоторое время они поражают нервную систему человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандальный блогер Лена Миро высмеяла новую спортивную программу, которую составила популярная телеведущая Виктория Боня. По словам Миро, теледива ничего не знает о спорте, а её программа составлена неправильно.