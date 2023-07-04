Клещи научились охотиться по-новому Current Biology: клещи оказались способны перемещаться с помощью электричества

Фото: Ulrich Niehoff/Global Look Press

Клещи научились использовать статическое электричество для перемещения на сравнительно большие дистанции, говорится в исследовании, которое опубликовано в научном журнале Current Biology. Ранее считалось, что клещи не умеют прыгать или летать, чтобы добраться до своей добычи.

Вместо этого, они занимают позицию на ветках или траве, выставляя вперед лапки в ожидании. Когда животное или человек проходят мимо, клещи быстро цепляются за них и кусают. Тем не менее, новые открытия показывают, что у клещей есть еще один метод приближения к жертвам.

В рамках эксперимента исследователи изучали один из видов иксодовых клещей, которые широко распространены в Европе, включая Россию, и являются главными переносчиками болезни Лайма, боррелиоза и клещевого энцефалита. Ученые обнаружили, что когда электроды заряжались и размещались вблизи клещей, насекомые преодолевали воздушное пространство и приземлялись на электроды.

Собирается статическое электричество у человека и животных естественным путем. Таким образом, обычные уровни статического заряда, которые скапливаются в шерсти, перьях или одежде во время движения, могут содействовать перемещению клещей на несколько миллиметров или даже сантиметров.

Как заявил ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, чтобы обезопасить себя от клещей и инфекций, переносчиками которых являются паразиты, следует проверять тело на наличие укусов после каждой прогулки и похода в лес или парк. Он напомнил, что перед выходом на природу нужно подобрать одежду, которая сможет защитить от членистоногих.