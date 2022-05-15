Вирусолог рассказал, как не умереть после укуса клеща Вирусолог Альтштейн: прививка спасёт от последствий укуса клеща

Фото Robert Haasmann/Global Look Press

Россиянам лучше привиться от клещевого энцефалита, особенно перед походом в тайгу или поездками на Дальний Восток, Урал и в Сибирь, заявил NEWS.ru вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что «встреча» с данным членистоногим может закончиться инвалидностью или смертью.

К врачу надо обращаться, уже выявив клеща, это важно. Как правило, когда клещ кусает человека, то присасывается и сидит там достаточно долго. Желательно такого клеща нести в лабораторию, чтобы его исследовали на наличие клещевого энцефалита или болезни Лайма. Это сейчас возможно. Заболевание очень опасное, человек может стать инвалидом, может наступить смерть. У человека поднимается температура, начинает болеть голова, проявляются неврологические симптомы различные — парезы, когда нога или рука начинает плохо работать, — отметил эксперт.

Учёный добавил, что случаев заражения клещевым энцефалитом в Подмосковье мало, в отличие от Сибири и Урала, где проблема «чрезвычайно распространена».

Когда человек едет на Дальний Восток, в Сибирь, на Урал, он должен вакцинироваться от клещевого энцефалита. Вакцина есть, она выпускается и достаточно эффективна, — подытожил Альтштейн.

Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, с начала 2022 года в РФ прививку от клещевого энцефалита сделали более 1,4 млн человек, планируют вакцинироваться более 2,8 млн россиян. С начала сезона в лаборатории по исследованию клещей поступило уже 9 тысяч особей. В настоящее время количество обращений пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетние значения. Случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано.