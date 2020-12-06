«Жена догадывалась»: Зудина рассказала о тайном романе с Табаковым

https://static.news.ru/photo/757414c2-3798-11eb-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марина Зудина

Актриса Марина Зудина призналась, что в своё время была уверена: её долгий роман с народным артистом СССР Олегом Табаковым почти наверняка замечала его жена. Тем не менее «разлучница» не нашла в себе сил отказаться от человека, которого полюбила.

Эти отношения стали причиной краха предыдущего брака артиста, который продлился 35 лет и в котором у того было двое детей. Однако последние годы совместной жизни с Людмилой Крыловой были уже не такими тёплыми, как прежде.

Думаю, что жена догадывалась. Я никогда не обсуждала. Это их отношения, — рассказала Зудина в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

По её словам, она «не собиралась ничего разрушать». Во-первых, всегда была уверена, что её муж будет примерно одного с ней возраста. Во-вторых, полагала, что Табаков не оставит первую семью.

Тем не менее в какой-то момент Зудина поняла, что любит слишком сильно. Однажды Табаков из поездки в Турцию привез ей в подарок тапочки, а законной супруге — более дорогостоящий подарок. Тогда она испытала непреодолимую ревность. «Это так по-детски, но было обидно», — вспомнила актриса.

Табаков и Зудина поженились в 1995 году, через год после его официального развода с первой женой. В союзе с Зудиной у Табакова родились ещё двое детей. Первым стал сын Павел, сейчас он живёт отдельно. Под крылом у мамы остаётся несовершеннолетняя дочь Мария.

Павел же пошёл по стопам родителей. Молодой человек снялся уже в нескольких картинах, среди которых — «Дуэлянт», «Спасти Ленинград», «Тобол».

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что СМИ узнали об огромных заработках Зудиной при жизни Табакова, который руководил двумя театрами — МХТ им. Чехова и «Табакеркой». Актрисе за выход на сцену в МХТ имени Чехова платили так, как никому из её коллег.