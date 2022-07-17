«Женщина с холодным прищуром»: Лена Миро предрекла развод Вере Брежневой Лена Миро предрекла развод Брежневой и Меладзе из-за возвращения первой жены продюсера

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вера Брежнева

Блогер Лена Миро считает, что брак Веры Брежневой и Константина Меладзе обречён на развод из-за первой жены продюсера. Меладзе забрал из Киева свою первую жену Яну Сумм и троих их общих детей — дочерей Алису и Лию и сына Валерия. Сейчас все вместе живут под одной крышей в квартире продюсера в итальянском курортном городе Форте-деи-Марми, что немало удивило блогера.

Непонятно, как надолго может затянуться такое вынужденное сожительство и как будут уживаться бывшая и нынешняя супруги Меладзе. Однако Миро уверена, что Брежневу ждёт развод как логическая расплата за то, что сама она когда-то разрушила семью продюсера. При этом, уверена блогер, певица руководствовалась только расчётом и выгодой.

Никогда её понос в соцсетях из сердечек, смайликов и сложенных в молитве ладошек не вводил меня в заблуждение относительно того, что представляет из себя эта натужно улыбающаяся женщина с холодным прищуром. Брежнева, как мне кажется, во всём руководствуется исключительно личной выгодой, — написала Миро.

По мнению блогера, Брежнева относится к категории «притворно светлых человечков», которые сметают всё на пути к личной выгоде. Итог у них один — разбитое корыто. И Брежнева, считает Миро, уже сидит у него, хотя ещё этого не осознала.

Кровь — не вода, аргументирует блогер и добавляет, что любовь отца к дочери всегда будет сильнее любви к «притворно светлому человечку», особенно когда тот уже «вышел в тираж примерно позавчера».

Ранее PR-менеджер Веры Брежневой Анастасия Драпеко сообщила о разрыве сотрудничества с артисткой, осудившей спецоперацию РФ на Украине. Она заявила, что певица не вернётся в Россию.