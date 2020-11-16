Жена Петросяна ответила на вопрос о своей реакции на негатив

https://static.news.ru/photo/99489374-2824-11eb-93b5-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что лучше никак не реагировать на негатив. Мнением она поделилась на своей странице в социальной сети.

Когда меня спрашивают: как не реагировать на негатив? Я вспоминаю всего одну фразу: «Если я кому-то не нравлюсь, то мне не надо с этим ничего делать». Вот как-то так, — написала женщина в Instagram.

Полугодовалый сын Петросяна уже в таком возрасте проявляет артистические способности. Брухунова показала подписчикам в соцсетях, как малыш танцует у телевизора. Разумеется, он пока не умеет даже самостоятельно стоять. Малыш лежал в коляске перед телевизором, где в этот момент показывали концерт, молодой человек танцевал на сцене. Ребёнок стал активно подражать его движениям, шевеля ручками и ножками.

Бывшая жена Петросяна Елена Степаненко настаивает на проведении теста ДНК маленькому сыну Брухуновой и Петросяна Вагану. Артистка не верит, что малыш действительно сын её бывшего мужа и его молодой избранницы, пишет NEWS.ru.

Степаненко поддерживает дочь Петросяна Викторину, которая тоже не верит, что Брухунова могла родить ребёнка от её отца, которому идёт восьмой десяток. По словам представителя Елены Степаненко, молодая жена пожилого артиста могла прибегнуть к ЭКО, но вряд ли у неё что-то могло получиться из этой затеи.