https://static.news.ru/photo/d08f2468-4785-11ea-b742-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Костенко Фото: kostenko.94/instagram.com

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко откровенно рассказала своим поклонникам о том, что ей сейчас тяжело из-за тренировочных схваток, которые стали часто происходить с ней поздно ночью.

Днём хочется спать, но я активно занимаюсь уборочкой, а ночью наоборот, каждый раз напрягаюсь от тренировочных, — написала модель в Instagram.

По её словам, она испытывает страх «не успеть попасть в роддом». При этом живот у неё уже опустился.

Как ранее писал NEWS.ru, Костенко помогает Тарасову выплачивать кредит за загородный дом. Ежемесячно футболист должен платить 250 тысяч рублей. Эти деньги за мужа отдаёт модель, доход которой приносит блог в Instagram.