Жасмин рассказала, что забыла, как жить без самоизоляции

https://static.news.ru/photo/2bdefb54-8ca5-11ea-b306-fa163e074e61_660.jpg Жасмин Фото: jasmin/instagram.com

Певица Жасмин, считает, что когда самоизоляция закончится, людям будет сложно вернуться к привычному ритму жизни. Об этом она написала в своём Instagram.

Звезда описала, чем она занимается на карантине с детьми, и отметила, что испытывает чувство, будто так было всегда.

Второй месяц в самоизоляции, начинаю уже забывать, что когда-то было по-другому, — цитирует её «Телепрограмма».

Кроме того, она спросила у своих подписчиков, не привыкли ли они к самоизоляции и не думают ли они, что из этого состояния будет даже немножко сложно вернуться к нормальному ритму жизни.

Как писал NEWS.ru, Лариса Гузеева рассказала о проблеме, которая возникла в семье во время карантина по коронавирусу. Любящая готовить Гузеева поделилась видео, на котором её муж, профессиональный ресторатор Игорь Бухаров, накрывшись пледом, пытается открыть дверцу холодильника. Она также отметила, что перед холодильником Бухаров стоит вот уже сутки. Шуточный ролик уже стал хитом среди интернет-пользователей.