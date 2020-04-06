Шоу-бизнес

Гузеева отругала мужа за «обжорство» во время карантина

14:26, 06 апреля 2020

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала о проблеме, которая возникла в семье во время карантина по коронавирусу.

Любящая готовить Гузеева поделилась видео, на котором её муж, профессиональный ресторатор Игорь Бухаров, накрывшись пледом, пытается открыть дверцу холодильника.

Сволочи, только жрёте целыми днями, — в шутку отчитала актриса супруга.

Она также отметила, что перед холодильником Бухаров стоит вот уже сутки.

Шуточный ролик уже стал хитом среди интернет-пользователей, передаёт сайт argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Гузеева попросила прощения у поклонников за закрытие комментариев и удаление сообщений в социальной сети Instagram. Телеведущая объяснила свой поступок тем, что устала от активности недоброжелателей, и пожелала «уродам самоубиться».

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