Гузеева отругала мужа за «обжорство» во время карантина

Пока в семье рэпера Джигана кипят страсти, нашлись те, кто считает, что супруга певца Оксана Самойлова получила по заслугам. В частности, бывшая сотрудница магазина бизнесвумен Инна Егорова не смогла скрыть радости по поводу предстоящего развода звёзд.

Вот и бумеранг лично от меня вернулся. Я же обещала, что рано или поздно все вернётся на круги своя. Документы хоть вернула бы мне! И в суд явилась, раз вся...