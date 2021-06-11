«Заговор против человечества»: Катя Лель призвала личить COVID вибрациями

https://static.news.ru/photo/35e4d966-cc05-11eb-ab97-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Катя Лель рассказала, что верит в теорию заговора по поводу происхождения коронавируса. В интервью Sobesednik.ru она заявила, что не верит в объяснения учёных и считает, что COVID-19 разработала группа влиятельных людей для борьбы с творческой интеллигенцией.

По словам певицы, больше всего от пандемии пострадали творческие люди — актёры, музыканты, писатели и прочие. Она напомнила, что в самом начале именно представителей профессий культурной сферы «мгновенно отправили по домам».

А потом до меня дошло: творческие люди — это свет. Именно поэтому мы стали неугодны. <...> Коронавирус — это явно заговор против человечества. Это уже доказанный факт, — сказала артистка.

Лель нашла единомышленников, доказавших, что её идеи якобы правдивы. Так, она связалась с духовным лидером и известным мистиком Джозефом Майклом Леври из Африки. В сотрудничестве с ним певица записала «альбом целительных мантр, вибрации которых проникают в человека на уровне ДНК», который совсем скоро станет достоянием общественности.

Ранее Катя Лель рассказала, что порядка 30 лет назад она встретилась с представителями внеземной цивилизации, которые оставили её без нескольких зубов. Для того чтобы рассказать о своём контакте с инопланетянами, исполнительница собрала пресс-конференцию.