Я счастливый человек: мать погибшего Шаляпина о последнем разговоре с сыном

Мать погибшего стендап-комика Александра Шаляпина общалась с ним до последнего дня и он не производил впечатления несчастного человека.
По словам женщины, сын всегда говорил ей о том, что он счастлив, любит своё дело и своих друзей.
Он мне вс` время говорил: «Мама, я счастливый человек». Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: «Мама, стендап всегда будет, они [коллеги] всегда будут любимыми», — приводит слова матери Шаляпина Пятый канал.
Женщина отмечает, что сын прожил хорошую жизнь, объездил весь мир, дал множество концертов.
О смерти актёра и стендап-комика Александра Шаляпина стало известно в ночь на 25 января. Его тело обнаружила в квартире супруга артиста. По предварительным данным, мужчина страдал от алкогольной зависимости и депрессии. Об этом сообщал NEWS.ru.
Шаляпину был 41 год. Он был участником Stand Up Show, также занимался актёрской карьерой, снимался в кино и сериалах.