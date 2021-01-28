Я счастливый человек: мать погибшего Шаляпина о последнем разговоре с сыном

https://static.news.ru/photo/0dcaed78-6024-11eb-985d-fa163e074e61_660.jpg Александр Шаляпин Фото: shalyap_in/Instagram.com

Мать погибшего стендап-комика Александра Шаляпина общалась с ним до последнего дня и он не производил впечатления несчастного человека.

По словам женщины, сын всегда говорил ей о том, что он счастлив, любит своё дело и своих друзей.

Он мне вс` время говорил: «Мама, я счастливый человек». Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: «Мама, стендап всегда будет, они [коллеги] всегда будут любимыми», — приводит слова матери Шаляпина Пятый канал.

Женщина отмечает, что сын прожил хорошую жизнь, объездил весь мир, дал множество концертов.

О смерти актёра и стендап-комика Александра Шаляпина стало известно в ночь на 25 января. Его тело обнаружила в квартире супруга артиста. По предварительным данным, мужчина страдал от алкогольной зависимости и депрессии. Об этом сообщал NEWS.ru.

Шаляпину был 41 год. Он был участником Stand Up Show, также занимался актёрской карьерой, снимался в кино и сериалах.