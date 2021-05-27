«Всё висит»: похудевший Александр Морозов готовится отрезать лишнюю кожу

https://static.news.ru/photo/66e99e5c-bebd-11eb-ae06-96000091f725_660.jpg Александр Морозов Фото: morozov_artist/instagram.com

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов, похудевший на 60 килограммов, рассказал на YouTube-шоу «Говорящие головы», что готовится к операции по удалению лишней кожи.

Юморист был счастлив избавиться от лишнего веса, однако теперь ему предстоит устранить последствия резкого похудения.

Мне ещё должны отрезать сиськи, руки и шею. Спорт? Это не работает. Минус 60 килограммов, и всё висит. Каким спортом это можно убрать? Я, конечно же, хочу заниматься спортом, но мне там тускло. Я несколько раз ходил. Там какие-то маньяки, мне кажется. В спортзал ходят маньяки! — посмеялся артист.

Постройневшему юмористу пришлось перебрать свой богатый гардероб, так как многие вещи стали ему велики. Он признался, что любит красивую и дорогую одежду, поэтому отнёс всё лишнее в храм.

Думаю, люди, которые её забрали, конечно, не поняли, что это за бренды. Это дорогое шмотьё, — похвастался Морозов.

Ранее Елизавета Ерёменко, обвинившая Александра Морозова в изнасиловании и избиении, пообещала продолжение истории. Девушка осталась крайне раздосадована тем, что не смогла обмануть полиграф и людей.