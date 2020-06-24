«Все пьющие»: Охлобыстин рассказал о новых друзьях Ефремова

https://static.news.ru/photo/9a2d9b66-b5d5-11ea-99ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Актёр Иван Охлобыстин рассказал о своём последнем разговоре с коллегой Михаилом Ефремовым, спровоцировавшем смертельное ДТП в центре столицы, и о новой компании артиста.

Охлобыстин сообщил, что слухи о депрессии, в которой находился Ефремов ещё до аварии, имеют основание: актёр, действительно, переживал из-за смерти матери и худрука театра «Современник» Галины Волчек, с которой был очень дружен.

Сейчас артисты общаются друг с другом только через жену Ефремова, Софью, а в последний раз разговаривали по телефону за неделю до ДТП. Они должны были приступить к совместной работе над мистической пьесой «Пар». Охлобыстин упомянул, что в сценарии много сюжетных поворотов, очень напоминающих происходящие сейчас с Ефремовым события, передаёт StarHit.

Актёр считает случившуюся трагедию последствием обычной человеческой безалаберности и подчеркнул, что не оправдывает друга и коллегу, севшего за руль пьяным. Он посетовал, что самые близкие друзья никогда не напивались с Ефремовым, а вот новые знакомые не отказывались от такой возможности.

Могу сказать, что у Ефремова нынешнее окружение все пьющее — за редким исключением. Но самые близкие люди, к примеру, с ним не выпивали. К коим я отношу и себя. За 30 лет знакомства, вот парадокс, ни разу не было. С Гариком Сукачёвым смеялись по этому поводу — мол, как так получилось, что ни я, ни Харатьян, ни Миша не напивались никогда, сидя за одним столом. Сидеть-то сидели, безусловно. Хотя почти все мы люди выпивающие, но в разумных пределах. Дима разве что не пьёт вообще. Гарик — очень редко. Что касается остальных... Миша Горевой не пьёт, Никита Высоцкий, если и пьёт, то довольно редко, по праздникам. Самое близкое окружение, в принципе, наоборот, непьющее. А вот, что касается театра, тех людей, которых мы не знаем, новообретенных знакомых, — они его потчевали. Да вся страна потчевала, — констатировал Охлобыстин.

Он отметил, что публика хотела видеть разбитного и вечно пьяного Ефремова и ей он нравился таким, но после катастрофы люди изменили своё мнение.

Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы 8 июня.На своём Jeep Grand Cherokee, он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сейчас он помещён под домашний арест.

Как писал NEWS.ru ранее, Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ выступил с обращением в связи с делом актёра Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы. Профессиональное сообщество призвало представителей виновника и жертвы аварии, а также сторонних юристов, комментирующих происходящее, не нарушать базовые принципы профессии.