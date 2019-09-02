https://static.news.ru/photo/4032d310-cd5a-11e9-a56c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-балерина Анастасия Волочкова намерена устроить шикарную свадьбу, которая потрясёт всю светскую Москву. Она собралась замуж за таинственного возлюбленного, с которым счастлива уже девять месяцев.

Об этом она сообщила изданию StarHit, но подробностями предстоящего торжества и именем своего избранника делиться отказалась.

Как писал News.ru, Волочкова появилась на презентации своей книги «Плата за успех» в прозрачном белом платье, под которым отчётливо было видно нижнее белье. При этом на голове у эпатажной танцовщицы красовалась фата. Свой выбор она пояснила тем, что общественность ждёт её свадьбы, приписывая романы с различными мужчинами, но на самом деле фата у неё на голове является частью образа героини из постановки «Балерина в зазеркалье цирка».