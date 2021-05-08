«Вызываете отвращение»: Волочкова поскандалила с критиками в Сети

https://static.news.ru/photo/8db756e6-b00d-11eb-ae73-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова вступила в перебранку с подписчиками в Instagram. Те выразили недовольство тем, что танцовщица хвастливо, чересчур напоказ выставляет свою личную жизнь. Другие и вовсе обвинили Волочкову в неразборчивости, задавшись вопросом, как именно она отрабатывает поездку на Мальдивы с очередным поклонником по имени Олег.

Некоторые упрекнули танцовщицу в том, что в свои 45 ей не пристало фотографироваться в откровенных позах на грани Камасутры. Из-за этого ряд публикаций оказались удалены, как посчитали пользователи, самой соцсетью за слишком откровенные снимки.

Были и те, кто высказал мнение, что негоже так хвастливо выпячивать шикарный отдых в обществе состоятельных мужчин. Подписчики также недвусмысленно намекнули, на что это похоже. Волочкова в ответ в скандальном тоне заявила, что хейтеры ей попросту завидуют, потому что такого отдыха позволить себе не могут.

Ищи свою любовь и не лезь в мою жизнь и наш карман, — резко ответила балерина одной из критиковавших её женщин.

Она гневно высказалась о том, что пишущие критические комментарии люди никогда не знали любви, поэтому и лезут в жизнь других людей, хотя их мнения никто не спрашивал.

Танцовщица пообещала поплавать за таких людей в океане, а с ухажёром, лицо которого тщательно скрывает, поцеловать друг друга «во все места».

У вас, видимо, любви не было и не будет никогда. Вы вызываете отвращение у мужчин и женщин своей гнилью души, — добавила Волочкова.

Впрочем, не все подписчики раскритиковали балерину. Некоторые всё-таки высказали ей слова поддержки. Были и те, кто предположил, что подобными откровениями из личной жизни та намеренно троллит хейтеров.

Волочкова отправилась на Мальдивы перед Пасхой. Там, по её словам, она и решила отметить праздник. С собой в дорогу пара взяла кулич и церковную свечку.