Вокалист группы BTS проигнорировал карантинные меры ради похода по барам

https://static.news.ru/photo/b75ed27e-99a9-11ea-89e5-fa163e074e61_660.jpg Чон Джонгук Фото: Efren Landaos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Менеджменту южнокорейского бой-бэнда BTS пришлось извиняться за поход одного из участников группы по барам в то время, когда в стране действовали строгие правила социального дистанцирования.

22-летний вокалист и самый младший участник BTS Чон Джонгук 25 апреля посетил рестораны и бары сеульского района Итхэвон. Тогда власти Республики Корея призывали жителей оставаться дома и ограничить ненужные контакты с другими людьми. Правила социального дистанцирования в Южной Корее были ослаблены 6 мая, отмечает CNN.

Представители группы отметили, что артист сожалеет, что не соблюдал необходимые ограничения добросовестно. Чон Джонгук после посещения ресторанов с друзьями сдал тест на COVID-19, он оказался отрицательным.

После вспышки инфекции в клубах района в начале мая коронавирусом заразились 187 человек, на COVID-19 проверили более семи тысяч жителей Сеула, писал NEWS.ru.