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Водонаеву сравнили с Битлджусом из-за полосатых брюк и «ботинок-убийц»

07:48, 06 октября 2020
Алёна Водонаева Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алёна Водонаева насмешила дизайнера невероятным образом в зелёном пиджаке, брюках в чёрно-белую полоску и громоздкой обуви. Светская львица прогулялась в таком образе по парку и запечатлела себя в Instagram.

Многим необычный яркий стиль телеведущей даже приглянулся. Поклонники расхвалили причудливый образ экс-участницы «Дома-2», назвав его «стильным» и «классным».

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А вот дизайнер одежды Сергей Никулин, работы которого имели большой успех на выставке в Гостином дворе «Образование и карьера» развенчал имидж Водонаевой, назвав его «пошловатым». Так, «ботинки-убийцы», которые сейчас в моде, совершенно не смотрятся в данном образе, сюда бы больше пошла изящная обувь. На фоне зелёного пиджака тёплый оттенок сумки тоже смотрится неубедительно

Белый с зелёным, конечно, отлично сочетается, это классика, но в целом образ не нравится. Она напоминает мне мультипликацинного персонажа Битлджуса в таких же полосатых брюках, — заметил дизайнер в интервью Teleprogramma.pro.

Но с другой стороны, добавил модельер, Водонаева всё-таки вышла на прогулку и заботилась, прежде всего, о комфорте, а не о том, чтобы произвести впечатление. К тому же, массивные цепи на шее телезвезды хоть и пользуются сейчас у россиян популярностью, но в Европе они уже вышли из моды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и блогер Алёна Водонаева показала подписчикам лицо, жутко распухшее после операции по удалению зубов мудрости. По её словам, выдёргивать их под анестезией было не больно, ужас начался, когда «заморозка» стала отходить.

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