Молодая жена Петросяна дала совет одиноким 35-летним женщинам

https://static.news.ru/photo/f61cce4a-6c84-11eb-ba1e-96000091f725_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова дала совет одиноким 35-летним женщинам.

Возлюбленная артиста рассказала, что недавно в социальной сети её спросили, как одиноким 35-летним женщинам не сойти с ума от упрёков близких и подруг. Брухунова подчеркнула, что подобные нападки выглядят дикими.

Почему кто-то знает лучше тебя самой, как тебе жить?! Когда выйти замуж? Когда родить ребёнка?! Что за токсичная агрессия? Как можно гнобить за желание тщательно выбрать спутника жизни?! В вопросах личных границ компромиссы недопустимы, — написала она в Instagram.

Отвечая на сообщение, Брухунова вспомнила, что на днях стала обладательницей худи от одной из российских марок одежды. Новая коллекция называется «Не стыдно». Жена Петросяна посоветовала женщинам обратить внимание на линейку.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга юмориста Евгения Петросяна, молодая мама Татьяна Брухунова, решила поделиться с подписчиками советами по красоте и поведала, как правильно ухаживать за собой. Она призналась, что так долго не писала ещё ни один пост и постаралась ничего не упустить.