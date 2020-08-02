Вдова Табакова показала редкое детское фото сына

По словам актрисы, она очень гордится наследником. Все эти годы ощущает любовь и видит в молодом человеке черты его отца. Зудина рада, что взрослея, юноша не стремится попасть в модную тусовку, а ставит перед собой важные цели — стать независимым, добиться больших высот, развивать актёрский талант.
Тебе 25 лет! Люблю тебя. Верю в тебя. Все эти годы ощущала твою любовь! Вижу в тебе черты отца и мои черты, — отметила вдова Олега Табакова.
Как уточняет Teleprogramma.pro, 54-летняя Зудина родила от известного артиста двоих детей. Первенцем актрисы стал сын Павел. Сейчас он живёт отдельно. Под крылом у мамы остаётся 14-летняя дочь Мария. Сын Зудиной пошёл по стопам родителей. Молодой человек снялся в нескольких картинах, среди которых — «Дуэлянт», «Спасти Ленинград», «Тобол».
Ранее актриса поделилась с подписчиками фотографией своей дочери Марии, которую она родила от режиссёра Олега Табакова. Девушке уже 14 лет, и с каждым годом она всё больше превращается в настоящую красавицу. Кадр был сделан на берегу Пяловского водохранилища, где находится дача звёздного семейства, писал NEWS.ru.