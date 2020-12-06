Вдова Табакова объяснила, почему артист ничего не завещал старшим детям

https://static.news.ru/photo/993cd746-37ab-11eb-8c72-fa163e074e61_660.jpg Марина Зудина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Вдова народного артиста СССР Олега Табакова Марина Зудина объяснила, почему актёр и режиссёр оставил наследство только её детям Марии и Павлу, проигнорировав отпрысков от первого брака Антона и Александру.

Детали завещания Зудина раскрыла в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В завещании действительно только я, Маруся и Паша. Олег Павлович знал, что сын Антон — самодостаточный и успешный человек. Мы были уязвимее, Олег Павлович хотел нас защитить, — рассказала актриса.

Зудина заверила, что не отбивала Табакова у первой супруги Людмилы Крыловой. Вдова заявила, что о её отношениях с артистом знали все, включая жену, при этом семью худрука МХТ имени Чехова всё устраивало.

Мне кажется, материальная тема волновала ту семью даже больше, чем сам уход Табакова. Но у каждого человека своя правда, — признала Зудина.

Отношения Табакова со старшими детьми после ухода от Крыловой стали прохладнее. Со временем артист помирился с сыном Антоном, но расположение дочери Александры вернуть ему так до конца и не удалось. Второй семье режиссёра, в числе прочего, по завещанию достались три квартиры в Москве, загородный дом и автомобиль.

Табаков скончался в возрасте 82 лет в марте 2018 года после продолжительной болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что СМИ узнали об огромных заработках Зудиной при жизни Табакова, который руководил двумя театрами — МХТ имени Чехова и «Табакеркой». Актрисе за выход на сцену в МХТ платили так, как никому из её коллег.