Пользователи обсуждают первое фото с венчания телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Снимок опубликовала в
На снимке молодожёны позируют вместе, стоя под руку. Судя по всему, Собчак приберегла для церемонии венчания совсем другое платье, нежели то, которое она выбрала для росписи в ЗАГСе. В руках у невесты — трогательный букет с ландышами.
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Ранее News.ru писал, что Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС для регистрации брака на катафалке. На автомобиль нанесли надпись «Только смерть разлучит нас».