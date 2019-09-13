https://static.news.ru/photo/983d86d0-d620-11e9-b9c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Пользователи обсуждают первое фото с венчания телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Снимок опубликовала в Instagram близкая подруга журналистки Светлана Бондарчук.

На снимке молодожёны позируют вместе, стоя под руку. Судя по всему, Собчак приберегла для церемонии венчания совсем другое платье, нежели то, которое она выбрала для росписи в ЗАГСе. В руках у невесты — трогательный букет с ландышами.

Как отмечает « Газета.Ru », венчание звёздной пары прошло в храме Вознесения Господня у Никитских ворот. К нему молодые подъехали на карете.

Ранее News.ru писал, что Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС для регистрации брака на катафалке. На автомобиль нанесли надпись «Только смерть разлучит нас».