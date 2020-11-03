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В Сеть попало новое фото располневшей после лечения Анастасии Заворотнюк

19:24, 03 ноября 2020
Архивное фото Архивное фото Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На фан-странице актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось новое фото артистки.

Оставляйте в комментариях ваши пожелания для Анастасии, — говорится в сообщении.

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На кадре Заворотнюк выглядит старше и полнее, чем до болезни. Где было сделано фото, неизвестно. Также нельзя сказать, когда оно появилось, и как оказалось в соцсети. Некоторые пользователи предположили, что это старое фото.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что семья решила не говорить о здоровье её матери. По её словам, публичность не должна обязывать людей говорить о здоровье.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии. Сейчас появилась информация о том, что звезда готова вернуться к работе в кино и на сцене, так как её тяжёлая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

Об улучшении в состоянии Заворотнюк в мае также заявила певица Наташа Королёва, являющаяся её подругой и соседкой по посёлку Крекшино. Она отметила, что дорогостоящее лечение и проведённые операции дали хороший результат.

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни актрисы, писал NEWS.ru.

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