В Сеть попало новое фото располневшей после лечения Анастасии Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/c7ded2a8-1df1-11eb-a992-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На фан-странице актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось новое фото артистки.

Оставляйте в комментариях ваши пожелания для Анастасии, — говорится в сообщении.

На кадре Заворотнюк выглядит старше и полнее, чем до болезни. Где было сделано фото, неизвестно. Также нельзя сказать, когда оно появилось, и как оказалось в соцсети. Некоторые пользователи предположили, что это старое фото.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что семья решила не говорить о здоровье её матери. По её словам, публичность не должна обязывать людей говорить о здоровье.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии. Сейчас появилась информация о том, что звезда готова вернуться к работе в кино и на сцене, так как её тяжёлая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

Об улучшении в состоянии Заворотнюк в мае также заявила певица Наташа Королёва, являющаяся её подругой и соседкой по посёлку Крекшино. Она отметила, что дорогостоящее лечение и проведённые операции дали хороший результат.

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни актрисы, писал NEWS.ru.