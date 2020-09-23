Ургант предложил оригинальный подарок на 100-летие Жириновского

https://static.news.ru/photo/a4d07342-fda4-11ea-b4d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский телеведущий Иван Ургант предложил довольно необычный подарок для столетнего юбилея лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Некоторое время назад политик заявил, что к его столетию США и вовсе не будут существовать. По его мнению, Соединённые Штаты являются «страной-барахолкой».

Он собирается дожить до ста лет! Зато мы знаем, что подарить Жириновскому на столетие: прыжок с тарзанки! — отметил Ургант, слова которого приводит «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что Ургант сравнил прыжок 90-летнего пенсионера с 200-метровой тарзанки в Сочи с приёмом российского лекарства от COVID-19. Пенсионер из подмосковного Домодедово Борис Графов за удовольствие хорошо заплатил.