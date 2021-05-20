«Удар исподтишка»: муж сыгравшей Мальвину актрисы назвал причину её смерти

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Супруг российской артистки Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину в «Приключениях Буратино» (1975), Алексей Войтюк назвал причину смерти жены. Покойная много лет боролась с онкологическим заболеванием, у неё наблюдались периоды ремиссии, но иногда женщине становилось плохо. По словам мужчины, ситуацию усугубил COVID-19, которым Проценко переболела. Он отметил, что коронавирус нанёс «удар исподтишка», передаёт радио «Комсомольская правда».

К сожалению, в апреле началось очередное ухудшение. Может быть, она (Татьяна Проценко. — NEWS.ru) бы с ним справилась... Но злосчастный COVID нанёс удар исподтишка. И, видимо, её ослабленный организм просто не справился, — рассказал Войтюк.

Муж Проценко добавил, что место похорон пока не определили. По его словам, актриса была открытым и лёгким человеком, любившим водить машину. Узнав про раковое заболевание, артистка пыталась помогать другим людям, находившимся в такой же ситуации.

Лента «Приключения Буратино» вышла на экраны в 1976-м. В ней, кроме Проценко, снялись Дмитрий Иосифов (Буратино), Роман Столкарц (Пьеро), Томас Аугустинас (Артемон), Рина Зелёная (черепаха Тортилла) и Николай Гринько (папа Карло).

Кроме того, сценарист «Приключений Буратино» Инна Веткина специально для Проценко написала сценарий ленты «Про Красную Шапочку», но из-за травмы головы накануне съёмок актрисе запретили участвовать в картине. Позже Татьяна сменила профессию — отучилась на киноведческом отделении ВГИКа, состояла в Международной федерации журналистов.

Ранее сообщалось, что советский актёр Владимир Фёдоров умер на 83-м году жизни. Покойный сыграл более чем в 40 лентах. Кроме роли Черномора в картине «Руслан и Людмила» (1972), зрителям запомнились его образы злодея Туранчокса из фильма «Через тернии к звёздам», вора в «Двенадцати стульях» и инопланетянина в жёлтых штанах в «Кин-дза-дза!».