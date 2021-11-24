«У нас всё в силе»: в клубе Gipsy успокоили поклонников Моргенштерна

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Новоиспечённая жена Гогена Солнцева Полина Терешкович собирается сделать пластическую операцию, чтобы не быть похожей на свою «мать-мегеру», Екатерину Терешкович. Шоумен, в свою очередь, отговаривает супругу от хирургического вмешательства, но та стоит на своём, пишет Sobesednik.ru.

Моя мать мегера. Я о ней даже слышать не хочу. Поэтому решила сделать пластическую операцию. Уже выбрала себе хорошего врача, вчера была у него на консультации. Он сказал, что потребуется...