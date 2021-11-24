«У нас всё в силе»: в клубе Gipsy успокоили поклонников Моргенштерна

Выступление рэпера Алишера Моргенштерна в московском ночном клубе Gipsy, запланированное на 26 ноября, отменять не собираются на фоне сообщений в СМИ о том, что музыкант покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками со стороны главы СК РФ Александра Бастрыкина, рассказали NEWS.ru представители заведения.
Да, [концерт Моргенштерна состоится]. У нас не было никаких отмен. У нас всё в силе, — отметили в Gipsy.
Представители Алишера Моргенштерна — адвокат Сергей Жорин и концертный директор Владимир Шавгулидзе — прокомментировали в беседе с NEWS.ru появившиеся в СМИ и Telegram-каналах новости о якобы бегстве рэпера из России. По неподтверждённым данным, музыканта в сопровождении жены Дилары Зинатуллиной и охраны видели в Смоленске садящимся в поезд, который направляется в Белоруссию. По одной из версий, на предполагаемое решение Моргенштерна покинуть территорию России могло повлиять вчерашнее заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях.