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«У нас всё в силе»: в клубе Gipsy успокоили поклонников Моргенштерна

В московском клубе Gipsy рассказали, что концерт Моргенштерна обязательно состоится
14:56, 24 ноября 2021
«У нас всё в силе»: в клубе Gipsy успокоили поклонников Моргенштерна Моргенштерн (Алишер Валеев) Фото: morgen_shtern/instagram.com
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Выступление рэпера Алишера Моргенштерна в московском ночном клубе Gipsy, запланированное на 26 ноября, отменять не собираются на фоне сообщений в СМИ о том, что музыкант покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками со стороны главы СК РФ Александра Бастрыкина, рассказали NEWS.ru представители заведения.

Да, [концерт Моргенштерна состоится]. У нас не было никаких отмен. У нас всё в силе, — отметили в Gipsy.

Представители Алишера Моргенштерна — адвокат Сергей Жорин и концертный директор Владимир Шавгулидзе — прокомментировали в беседе с NEWS.ru появившиеся в СМИ и Telegram-каналах новости о якобы бегстве рэпера из России. По неподтверждённым данным, музыканта в сопровождении жены Дилары Зинатуллиной и охраны видели в Смоленске садящимся в поезд, который направляется в Белоруссию. По одной из версий, на предполагаемое решение Моргенштерна покинуть территорию России могло повлиять вчерашнее заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях.

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