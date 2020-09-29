Тимати показал первые шаги сына

https://static.news.ru/photo/6c813cea-0283-11eb-9069-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) поделился с поклонниками радостной новостью. Музыканту удалось запечатлеть первые шаги своего сына.

Я мечтал запечатлеть первые самостоятельные шаги Ратмира Тимуровича, и вот они! Вперед к новым целям, сын, — написал исполнитель в Instagram.

Фанаты Юнусова отметили, что мальчик опережает в развитии многих сверстников. Они вспомнили, что первое слово звёздный наследник произнёс, когда ему было шесть месяцев.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира.

Как писал ранее NEWS.ru, модель Анастасия Решетова после расставания с Тимати будет проживать в роскошной квартире в Москве вместе с сыном. Жильё находится в элитной высотке у метро «Шаболовская» с трёхэтажным таунхаусом на крыше. Из престижной квартиры есть прямой выход на веранду. Известно, что жилплощадь не является собственностью модели, квартиру рэпер записал на их общего сына Ратмира. Кроме того, Тимати ежемесячно будет выделять экс-возлюбленной некую сумму на обеспечение нужд. Также музыкант не станет требовать обратно подаренные драгоценности и автомобиль.