Сын Плющенко и Рудковской показал «волчок-грибок» на льду

Сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр в очередной раз продемонстрировал мастерство фигурного катания.
В социальной сети ребёнок опубликовал видео, на котором он оттачивает умение исполнять пируэты.
Встречайте, волчок-грибок, — подписал пост Александр Плющенко.
Подписчики похвалили сына Плющенко, отметив его талант: «Какой молодец! Так держать! Папина гордость», «Талантливый ребёнок», «Какой молодец»,
Ранее фигурист Евгений Плющенко остался недоволен тренировками сына и пообещал ему самое суровое наказание за ошибки на льду. В частности, он пригрозил отдать его в танцы на льду, если тот не будет выкладываться в полную силу. Видео с катка, сопровождаемое «грозными» обещаниями, Евгений Плющенко опубликовал в Instagram. В ролике Гном Гномыч откатывает некоторые элементы программы с партнёршей, его тренер и по совместительству отец явно недоволен занятиями.
Всё бы ничего, но на «угрозу» совершенно серьёзно отреагировала олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая призналась, что ей в своё время угрожали тем же и она искренне боялась реализации этих угроз. Поклонники, которые более-менее разбираются в фигурном катании, согласились с Навкой, что тренеры действительно часто пугают своих воспитанников танцами на льду, считая этот вид спорта больше любительским. Но при этом пользователи поспешили вступиться за детей, писал NEWS.ru.