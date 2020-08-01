Сябитова рассказала, как жених бросил её ради 30 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/734befbc-d40b-11ea-837d-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Телесваха Роза Сябитова, известная по телешоу Первого канала «Давай поженимся!», рассказала о собственном душевном одиночестве. После двух браков не так давно ей в третий раз едва не улыбнулось семейное счастье. Однако мужчина не выдержал испытания славой и деньгами, предав отношения за 30 сребреников, а точнее — за 30 тысяч рублей.

58-летняя соведущая программы заинтересовалась мужчиной на съёмках программы. Он оказался немного младше и жил достаточно далеко — в Сибири. Зато создавалось впечатление, что в финансовом плане у него не было проблем — потенциальный жених владел лесопилкой и гостиницей для дальнобойщиков, пишет «Собеседник».

По словам Сябитовой, она собиралась построить с этим человеком серьёзные отношения. Даже хотела приехать к нему на Новый год. Однако уже в аэропорту её встретили журналисты и стали расспрашивать о причинах, по которым жених разорвал отношения.

Я ему позвонила, и он мне объясняет: «На меня вышло очень известное издание и предложило мне 30 тысяч рублей, чтобы я так сказал», — с сожалением вспоминает телесваха.

На этом отношения действительно закончились. Сябитова в сердцах назвала мужчину жаждущим пиара идиотом и поставила на нём крест.

Сейчас её сердце вновь свободно. Однако выходить замуж она не планирует, как и все последние девять лет. Она уверяет, что в её жизни «и так всё прекрасно».

Первый брак главной свахи России продлился десять лет, в нём родились двое детей — сын Денис и дочь Ксения. Вторые отношения зародились на съёмочной площадке, но продлились всего три года. Был ещё один потенциальный ухажёр по имени Ринат, приехавший с Кипра. Но этот избранник звезды не выдержал испытания расстоянием и женился на молодой девушке.

Тем не менее Сябитова уверяет, что мужчина в её жизни есть. Но не пара, а просто душевный собеседник, с которым они время от времени созваниваются, чтобы посудачить о жизни.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, дочь Сябитовой во второй раз вышла замуж. Торжество в честь бракосочетания Ксении и её избранника Максима было устроено в загородном доме звёздной тёщи. Молодожёны решили обойтись без пафоса и пригласили на торжество только 20 гостей.