«Сумасшедший роман»: Панин вспомнил о своих отношениях с Александровой

Актёр Алексей Панин поделился со своими подписчиками архивным фото, на котором он запечатлён с актрисой Мариной Александровой, и подтвердил, что ранее артистов связывали романтические отношения.
На снимке Панин и Александрова сидят за заставленным бокалами с напитками столом и улыбаются.
Эта фотография — единственное, что осталось от... — подписал фото актёр.
Свою запись он сопроводил хештегом «Панин Александрова». Некоторые подписчики подумали, что звёзд связывали только дружеские или рабочие отношения. В частности, пользовательница под ником Viktzolotaryova написала, что «человек просто выкладывает фото с коллегами».
У нас был сумасшедший роман, и это не секрет, — ответил подписчице Панин.
Как пишет «Телепрограмма», в 2006 году у актёров действительно был роман, Александрова стала
NEWS.ru сообщал ранее, что дочь Алексея Панина Анна начала общаться с матерью. Она живёт со звёздным отцом, к которому переехала из-за конфликтов с матерью.
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