«Сумасшедший роман»: Панин вспомнил о своих отношениях с Александровой

https://static.news.ru/photo/dcb96c7c-03a9-11eb-8b4b-fa163e074e61_660.jpg Марина Александрова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Алексей Панин поделился со своими подписчиками архивным фото, на котором он запечатлён с актрисой Мариной Александровой, и подтвердил, что ранее артистов связывали романтические отношения.

На снимке Панин и Александрова сидят за заставленным бокалами с напитками столом и улыбаются.

Эта фотография — единственное, что осталось от... — подписал фото актёр.

Свою запись он сопроводил хештегом «Панин Александрова». Некоторые подписчики подумали, что звёзд связывали только дружеские или рабочие отношения. В частности, пользовательница под ником Viktzolotaryova написала, что «человек просто выкладывает фото с коллегами».

У нас был сумасшедший роман, и это не секрет, — ответил подписчице Панин.

Как пишет «Телепрограмма», в 2006 году у актёров действительно был роман, Александрова стала встречаться с Паниным после расставания с Александром Домогаровым. Но отношения продлились всего около месяца и позже Панин говорил, что актриса «сбежала от одного сумасшедшего к другому», намекая на себя и Домогарова.

NEWS.ru сообщал ранее, что дочь Алексея Панина Анна начала общаться с матерью. Она живёт со звёздным отцом, к которому переехала из-за конфликтов с матерью.