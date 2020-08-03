Стало известно о возможном лечении Заворотнюк в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/3631dc0e-d56e-11ea-adf2-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк, вероятно, в последние месяцы проходила лечение и реабилитацию в Нью-Йорке. К таким выводам пришли журналисты, исследовав передвижения её мужа Петра Чернышёва, а также наблюдая за загородным домом «прекрасной няни».

В апреле семья заявила, что Анастасию выписали из клиники, пандемию коронавируса она отправилась переживать в особняк в Крёкшино, куда к ней должны были приходить медики. Однако соседи по даче говорят, что признаков жизни в доме не было. Приходили только садовник — подстричь лужайку и управляющий — проверить котёл, сообщает «Экспресс газета», журналисты которой также вели наблюдение за домом, но ни разу не увидели, чтобы там горел свет. Кроме того, папарацци не обнаружили признаков жизни и в московской квартире звезды.

При этом Пётр Чернышёв даже в период самоизоляции регулярно вылетал в Нью-Йорк. Он является гражданином США, поэтому проблем на границе у него не было. Издание предполагает, что, вероятно, Чернышёв ездил в Штаты, чтобы навестить супругу, которая лежит в клинике Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Это то самое учреждение, где лечилась от рака Жанна Фриске. И в отличие от певицы, российскую актрису врачам, похоже, удалось спасти, приходят к выводу журналисты газеты.

Судя по всему, «прекрасную няню» скоро выпишут из госпиталя, и она действительно вернётся в загородный дом в Крёкшино. Об этом говорит активность в особняке, куда недавно приехала почти вся семья Заворотнюк вместе с клининговой службой. Кроме того, дочь актрисы, Анна, стала часто выкладывать в Instagram «дачные» фото.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что актриса находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Врачи выявили у неё онкологию. Несколько месяцев она находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату.

Ранее сообщалось, что состояние Заворотнюк улучшилось настолько, что она готова принять участие в ток-шоу на ТВ. Актриса хочет рассказать поклонникам, что с ней случилось, и поведать о суперсовременном лечении, которое ей помогло, писал NEWS.ru.