Стало известно, что делал Красилов за несколько часов до смерти Консьержка рассказала, что Красилов вернулся домой поздно ночью в нетрезвом виде

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Консьержка дома, в котором жил шоумен и танцор из Little Big Дмитрий Красилов, рассказала MK.RU о последней встрече с артистом за несколько часов до его смерти. Мужчина вернулся домой поздно ночью, при этом он «был выпивши, но держался на ногах».

Также женщина отметила, что актер приехал на такси. Позднее его нашли раздетым у кровати, где он, по всей видимости, потерял сознание. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем из-за лишнего веса. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Вечером 18 декабря тело Красилова обнаружили в его квартире. Артисту накануне нездоровилось, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь. Обеспокоенный работодатель приехал к Красилову домой и, когда ему не открыли, вызвал сотрудников МЧС, а те выломали дверь.

При этом еще в начале декабря артист пришел на награждение в отличном настроении и с удовольствием общался с журналистами. Красилов на церемонии вручения премии «Звезды хайпа» заявил, что мечтает заработать много денег перед Новым годом, а если точнее — то сто тысяч миллионов. Однако, по его словам, пока что заработал лишь малую часть из этой суммы, но ведь и год еще не закончился.