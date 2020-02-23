https://static.news.ru/photo/dae2c522-5636-11ea-912b-fa163e074e61_660.jpg Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Журналист Дмитрий Шепелев, узнав о новом иске отца Жанны Фриске, решил не обсуждать эту тему с журналистами.

Ой, нет, всё, прощайте! — ответил телеведущий корреспонденту KP.RU.

Отец певицы Владимир Фриске тоже отказался комментировать эту ситуацию.

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Незадолго до этого благотворительная организация «Русфонд» собрала 67 миллионов рублей на лечение певицы. После кончины исполнительницы её семья не смогла отчитаться о расходовании денег, поэтому организация подала в суд иск о взыскании средств и выиграла дело.

Отец актрисы продал загородный дом, чтобы погасить долг в 21 млн рублей, из которых 7 млн 211 тыс. должен был выплатить гражданский муж звезды. Шепелев отказался выполнить своё обязательство перед благотворительным фондом. В связи с этим Владимир Фриске обратился в судебную инстанцию.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву с просьбой разрешить близким и родственникам Жанны Фриске видеться с её сыном Платоном.