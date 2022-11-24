Семенович сообщила о готовности делать искусственное дыхание раненым в СВО Певица Анна Семенович не исключила, что поедет на фронт в качестве медсестры

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Семенович

Каждый россиянин должен помочь жителям Донбасса, заявила российская певица Анна Семенович в ходе презентации нового сезона русского музыкального телеканала RU.TV. Она пообещала в случае необходимости помочь бойцам, раненным в ходе проведения военной операции на Украине, пояснив, что умеет делать искусственное дыхание и уколы.

Я сама собирала и отправляла помощь жителям Донбасса. Считаю, что это обязанность каждого человека — откликнуться. При необходимости готова помогать еще больше. Умею делать искусственное дыхание, могу спасти утопающего, делать уколы. Зашить рану, наверное, не смогла бы. Но готова научиться. Думаю, что могла бы быть медсестрой, крови я не боюсь, — рассказала Анна Семенович.

В середине ноября Семенович в составе агитбригады «Русского Радио» участвовала в серии концертов, которые прошли в Солнечногорске, подмосковном парке «Патриот» и в Новороссийске. Кроме Анны, перед военнослужащими выступили такие артисты, как Родион Газманов, Мария Вебер, Роман Архипов, ROXANA и группа «Братья Грим».

26 сентября Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Анну Семенович в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Данный реестр был составлен согласно рекомендациям Службы безопасности Украины и Совета национальной безопасности и обороны. Всем фигурантам списка запрещен въезд в страну. Как писали украинские СМИ, причиной внесения Семенович в черный список стало ее лояльное отношение к властям РФ. Кроме этого, она навещала в госпиталях российских военных, участвующих в военной спецоперации на Украине.