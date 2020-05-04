Жена Джигана дала понять, что не простит рэпера

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Композитор и музыкальный руководитель группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни. О его смерти на своей странице в Instagram сообщил продюсер Андрей Разин.

Бойко написал для коллектива 25 песен, многие из которых стали хитами. Разин выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким композитора. Ранее NEWS.ru писал, что умерла российская и советская поэтесса Алла...