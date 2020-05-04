Жена Джигана дала понять, что не простит рэпера

Модель Оксана Самойлова сдержала своё слово и всё-таки подала на развод с рэпером Джиганом. Певец всеми силами пытается удержать супругу от этого шага и в качестве извинений публикует фотографии с ней в Instagram.
На тот раз Джиган заявил, что никогда не отпустит девушку. Однако многодетная мама похоже решила довести дело до конца и дала понять ему, что назад пути уже нет.
Сорян, Вась, — написала она в комментариях к совместному снимку с отсылкой на публичную реплику Джигана несколько недель назад.
Таким образом модель окончательно разрушила надежды Джигана на восстановление семьи.
Ранее NEWS.ru писал, что мать четверых детей подала на развод, её иск зарегистрировал Головинский районный суд 20 апреля.
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