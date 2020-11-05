Самбурская вернула деньги Кудрявцевой после розыгрыша с просьбой о займе

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Актриса Настасья Самбурская некоторое время назад приняла участие в шоу Comment Out. В рамках одного из заданий знаменитость позвонила телеведущей Лере Кудрявцевой, пожаловалась на материальные проблемы и попросила в долг 30 тысяч рублей.

Телеведущая поверила собеседнице и тотчас перевела требуемую сумму. Поступок Кудрявцевой одобрительно встретили в Сети, телеведущую хвалили за понимание, щедрость и отзывчивость. Самбурская же столкнулась с критикой. Некоторые зрители решили, что актриса не вернула деньги. В финале шоу Самбурская сделала благотворительное пожертвование, создалось впечатление, что на это ушли деньги Кудрявцевой.

Ребята, не переживайте. Деньги Лере я вернула в тот же день. У меня две карты, так что если кто-то посчитал, что я её деньгами оплатила благотворительный взнос, выдыхайте, - цитирует Самбурскую StarHit.

Как передавал NEWS.ru, в октябре Самбурская впервые показала в соцсетях любимого мужчину. Актриса обычно не делится с фанатами подробностями личной жизни, но совместный кадр с бойфрендом звезда сериала «Универ» всё же выложила в сторис Instagram, правда, она спрятала лицо мужчины за плашкой «Цензура».