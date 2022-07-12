«Сам засомневался, как его зовут»: Жигалова показала паспорт Пригожина Блогер Жигалова показала паспорт Иосифа Пригожина и раскрыла его реальное имя

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иосиф Пригожин

Журналистка и блогер Алена Жигалова призналась, что утверждения о том, что продюсера Иосифа Пригожина на самом деле зовут Валерий, — шутка с ее стороны. В качестве доказательства она продемонстрировала фотографию паспорта, которую ранее требовала от Пригожина. В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» она рассказала, что продюсер прислал ей фотографию лично.

Мне кажется, даже сам Иосиф Пригожин засомневался, как его зовут, поскольку он мне немедленно написал: «Что это ты, Алена, такое говоришь, да у меня паспорт, да я все покажу, что я на самом деле Иосиф», — процитировала его Жигалова.

Также она оценила вклад СМИ в развитие скандала. По ее словам, многие интернет-издания подхватили ее шутку и «перевернули все с ног на голову».

Тем не менее журналистка предложила продолжить поиски компромата на Иосифа Пригожина, а самые интересные данные она пообещала распространить в рамках одной из своих следующих передач.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новый антивоенный клип группы Little Big. Пригожин назвал музыкантов малообразованными, а также призвал лишить участников группы российского гражданства. В ответ на это участники музыкального коллектива пригрозили опубликовать на Пригожина компромат.

Вскоре Жигалова рассказала о возможном компромате на Пригожина. По ее словам, настоящее его имя может быть вовсе не Иосиф, а Валерий. Как рассказала журналистка, это суждение появилось не на ровном месте: во время празднования дня рождения сына Филиппа Киркорова Пригожина назвали Валерием.