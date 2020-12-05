Рыбин и Сенчукова удивили поклонников признанием о сыне

https://static.news.ru/photo/fc018204-3720-11eb-b279-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nsenchukova_official

Певица Наталья Сенчукова обнародовала видео, озадачившее её поклонников. Вместе с музыкантом Виктором Рыбиным они отмечали некую семейную дату, которую охарактеризовали очень неоднозначно.

Как заявил супруг Сенчуковой, этот день пара отмечает 4 декабря, но дата «казусно-парадоксальная».

22 года назад нам пришлось усыновить нашего сына Васю. Хотя ему сейчас 21 год. Вот загадка, как так произошло? Но вот у нас сегодня такая дата. День усыновления нашего Васи Рыбина, — сказал музыкант на видео, размещённом в Instagram.

Поклонники поначалу забеспокоились. Некоторые поинтересовались, является ли сын им родным. Однако вскоре некоторые выяснили, что ребёнок у пары родился в феврале 1999 года. А поскольку Рыбин и Сенчукова поженились в 1998 году, то в декабре и состоялось торжество, решили подписчики.

Ранее NEWS.ru писал, что Рыбин в разгар пандемии коронавируса устроил вечеринку на воде в честь 50-летия Сенчуковой. Банкет обошёлся артистам в 200 тысяч рублей.