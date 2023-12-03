Россиянин пожертвовал квартирой ради продвижения песни с Инстасамкой Starhit: липецкий музыкант продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой и прогорел

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Участник музыкального шоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов, выступающий под творческим псевдонимом K. Krash, продал квартиру в родном Липецке ради продвижения совместного трека с известной хип-хоп исполнительницей Инстасамкой (Дарья Зотеева) и потерпел неудачу, сообщает издание Starhit. Несмотря на огромную популярность девушки, совместная композиция не попала ни в один хит-парад. По словам Леликова, стоимость квартиры составляла 3 млн рублей. Издание пишет, что поддержка Леликова со стороны Инстасамки также пропала.

Это шанс. Меня выбирает артист номер один в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда еще мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни, — сказал исполнитель.

Ранее сообщалось, что певице Маргарите Овсянниковой пришлось продать квартиру, чтобы оплатить выступление Тимати на корпоративе, посвященном презентации ее нового онлайн-шоу «Вау, чудеса». Артистка отказалась называть корреспонденту NEWS.ru конкретную сумму за выступление, но призналась, что счет шел на миллионы.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что певица Наргиз Закирова оказалась «самым мерзким существом», которое он когда-либо встречал в жизни. По его словам, артистка показала неблагодарность стране, которая дала ей все.