Певице Маргарите Овсянниковой пришлось продать квартиру, чтобы оплатить выступление Тимати на корпоративе, посвященном презентации ее нового онлайн-шоу «Вау, чудеса». Артистка отказалась называть корреспонденту NEWS.ru конкретную сумму за выступление, но призналась, что счет шел на миллионы.
Я копила денежки, но так как я со своим мужчиной рассталась, он сказал, что не будет платить за Тимати. Я решила продать квартиру. Я сейчас за сутки выставила в свои соцсети, я продала квартиру, чтобы купить корпоратив Тимати <...> порядок цифр на миллионы. Как раз на «Вау, чудеса» я буду рассказывать всем девушкам, как стать именно той музой для мужчины, чтобы были квартиры, чтобы можно был продать если что, — заявила певица на фестивале «Песня года».
На мероприятии многие звезды смогли блеснуть своими финансовыми возможностями. Так, российский певец Филипп Киркоров удивил певицу Лолиту Милявскую подарком от французского модельера Пако Рабана. Он вручил исполнительнице хита «На Титанике» маленькую сумочку через плечо. Миниатюрный аксессуар Pampille серебристого цвета украшен блестящей бахромой, а в качестве ремешка дизайнеры использовали изящную, тонкую цепочку. Стоимость такой сумки в среднем составляет 50 тысяч рублей.