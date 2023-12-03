Я копила денежки, но так как я со своим мужчиной рассталась, он сказал, что не будет платить за Тимати. Я решила продать квартиру. Я сейчас за сутки выставила в свои соцсети, я продала квартиру, чтобы купить корпоратив Тимати <...> порядок цифр на миллионы. Как раз на «Вау, чудеса» я буду рассказывать всем девушкам, как стать именно той музой для мужчины, чтобы были квартиры, чтобы можно был продать если что, — заявила певица на фестивале «Песня года».