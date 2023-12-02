Киркоров сделал неожиданный подарок Лолите Киркоров подарил Лолите дизайнерскую сумку от Paco Rabanne

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров и Лолита

Российский певец Филипп Киркоров удивил Лолиту Милявскую подарком от французского модельера Пако Рабана на ежегодном фестивале «Песня года». Он вручил исполнительнице хита «На Титанике» маленькую сумку через плечо, передает корреспондент NEWS.ru.

Миниатюрный аксессуар Pampille серебристого цвета был украшен блестящей бахромой. В качестве ремешка дизайнеры использовали изящную, тонкую цепочку. Стоимость такой сумочки в среднем составляет 50 тысяч рублей.

Мне одна моя знакомая как-то рассказала, что в Токио пыталась минут 40 стоять [в очереди] за чем-то и ей не досталось. А это... — с улыбкой отреагировала на подарок певица.

Лолита несколько раз обняла, поцеловала Киркорова и поблагодарила его за подарок. Артист отметил, что порадовал коллегу уникальной вещью.

Перед началом фестиваля Киркоров рассказал журналистам, что пережил звездную болезнь и в настоящее время здоров во всех отношениях. Артист отметил, что в его жизни было публичное одиночество, но сейчас все подобные проблемы позади. Он подчеркнул, что ему больше не страшны такие ситуации.

Подводя итоги уходящего года, Киркоров отметил, что ни о чем не жалеет. В 2023 году исполнителю удалось много попутешествовать вне гастрольного тура, чему он очень порадовался.