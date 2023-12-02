«Все позади»: Киркоров признался, что пережил звездную болезнь Киркоров заявил, что пережил звездную болезнь и публичное одиночество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что пережил звездную болезнь и в настоящее время здоров во всех отношениях. Артист отметил, что в его жизни также было публичное одиночество, сейчас же все подобные проблемы для него позади.

Все в моей жизни было: и звездные болезни, и публичное одиночество и просто одиночество. Сегодня я могу сказать одно: я здоров абсолютно, во всех отношениях. Мне не грозят такие проблемы, все это позади, — сказал Киркоров.

Ранее Киркоров, отвечая на вопросы журналистов перед началом «Песни года», подвел итоги уходящего года и отметил, что ни о чем не жалеет. По словам певца, ему удалось вдоволь попутешествовать и насладиться этим отдыхом.

До этого народный артист РФ рассказал, что занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. По словам исполнителя, он тренируется вместе с инструкторами. Король отечественной поп-эстрады отметил, что фитнес и занятия спортом помогли ему справиться с проблемами. Киркоров объяснил, что в прошлом на его форме не лучшим образом сказалась нездоровая пища, в том числе газированные напитки и бутерброды.

После похудения он начал носить 44-й размер одежды вместо 56-го. Певец признался, что спорт впервые появился в его жизни только в прошлом году, до этого его отсутствие компенсировали выступления на сцене.