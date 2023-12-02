Иосиф Пригожин назвал «самое мерзкое существо» отечественного шоу-бизнеса Иосиф Пригожин назвал Наргиз «самым мерзким человеком», которого он встречал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с MK.RU заявил, что певица Наргиз Закирова оказалась «самым мерзким существом», которое он когда-либо встречал в жизни. По его словам, артистка показала неблагодарность стране, которая дала ей все.

Она просто негодяйка законченная, самое мерзкое существо, которое я когда-либо встречал. Быть неблагодарной стране, которая дала тебе всё! Быть неблагодарной по отношению к продюсеру, так по-хамски говорить, — возмутился он.

Пригожин также назвал певицу «тварью», «больным человеком» и «убожеством» после ее слов о поддержке ВСУ. Как отметил продюсер, он сожалеет о том, что пять лет назад Валерия поддержала Закирову, снявшись по просьбе Максима Фадеева в ее клипе о домашнем насилии.

Негативная реакция Пригожина последовала за скандальным разговором Наргиз с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Она призналась в спонсировании ВСУ и любви к националисту Степану Бандере. Кроме того, она сообщила о страданиях, которые испытывала, когда жила в Москве и вынуждена была общаться с россиянами.

Ранее участник телепроекта «Голос» Сергей Волчков сообщил, что Наргиз всегда не лучшим образом относилась к России, поэтому ей и запретили въезжать в страну на 50 лет. По его мнению, она стала известна именно благодаря участию в российском шоу, поэтому ее действия сейчас вызывают такой негативный ажиотаж.